Из-за взрыва на химпредприятии в Германии 16 раненых, 5 пропавших

На территории немецкого химического предприятия Currenta утром во вторник, 27 июля, произошел взрыв, в результате вспыхнул пожар. По данным городских властей Леверкузена на западе ФРГ, в больницы после аварии доставлены 16 раненых, в том числе четверо тяжелораненых.

Как сообщает компания Currenta, после взрыва, произошедшего в хранилище центра по уничтожению отходов, неизвестно местонахождение пятерых сотрудников.

Крайняя степень опасности

Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) объявило предупреждение крайней степени опасности, призвав людей на прилегающих к месту аварии территориях зайти в здания и закрыть все окна и двери.

Масштаб и последствия аварии, а также причины произошедшего взрыва устанавливаются, сообщает полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Первые пробы воздуха показали отсутствие опасности

На месте аварии работают пожарные, полиция и спецтехника, берущая воздушные пробы, сообщается в микроблоге Twitter индустриального парка Chempark Leverkusen, где расположено пострадавшее предприятие. Согласно первым полученным данным, опасности для людей нет.

Перекрыт близлежащий участок автобана A1 и некоторые съезды с него. Проезжающих мимо водителей просят держать окна автомобилей закрытыми.