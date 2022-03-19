Из-за войны в Украине Бельгия закроет свои АЭС на 10 лет позже

Власти Бельгии на фоне резкого роста цен на энергоносители в связи с военным вторжением России в Украину отсрочили еще на десять лет запланированное на 2025 год закрытие атомных электростанций.

Правительство в Брюсселе решило принять необходимые меры, чтобы продлить на десять лет срок службы двух самых современных ядерных реакторов, написал премьер-министр страны Александер Де Кроо на своей странице в Twitter в пятницу, 18 марта. По его словам, одновременно правительство Бельгии намерено ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии для укрепления энергетической независимости страны.

De federale regering heeft beslist de nodige stappen te zetten om de levensduur van de twee jongste kernreactoren met tien jaar te verlengen.

Tegelijk versnellen we de omslag naar meer hernieuwbare energie, de beste weg naar energie-onafhankelijkheid.

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) March 18, 2022



В настоящее время в Бельгии работают две атомные электростанции с семью реакторами. Обещание о постепенном отказе от ядерной энергетики было закреплено в бельгийском законодательстве с 2003 года. Согласно планам, представленным в пятницу, власти согласились продлить срок службы реакторов "Дул-4" и "Тианж-3" на АЭС "Дул" и "Тианж" до 2035 года. Теперь правительство должно обсудить стоимость и реализацию новых планов с французским энергетическим концерном Engie, которому принадлежат две АЭС в Бельгии.

Бельгийская АЭС "Тианж" расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от немецкого Ахена, а "Дул" - вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от германской границы. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной.