Из-за стрельбы в торговом центре Южной Каролины пострадали 12 человек

Десять человек получили огнестрельные ранения, еще двое — травмы в результате стрельбы в оживленном торговом центре Columbiana Centre в американской Колумбии (штат Южная Каролина). Как сообщил в субботу, 16 апреля, начальник полиции Колумбии Уильям Холбрук, задержаны три человека с огнестрельным оружием, как минимум один из них вел стрельбу, пишет DW.com.

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"Мы не думаем, что речь шла о случайном совпадении. Предполагаем, что они были знакомы друг с другом, и что-то послужило поводом для стрельбы", — отметил глава правоохранительных органов.

Восемь пострадавших доставлены в больницу, двое из них — в критическом состоянии. Раненые — в возрасте от 15 до 73 лет, уточнило агентство AP.

"Бессмысленный акт насилия"

Полиция оцепила зону ЧП и на некоторое время запретила проезд транспорта по прилегающим улицам. В близлежащем отеле начали собираться выбежавшие и эвакуированные из торгового центра, а также члены их семей.

В пресс-службе Columbiana Centre уже назвали произошедшее "бессмысленным актом насилия". Мотивы устанавливаются.

Эпизоды со стрельбой в торговых центрах

С начала недели в США было зафиксировано несколько эпизодов со стрельбой в торговых центрах или неподалеку от них — в нью-йоркском Бруклине, а также у другого магазина в Южной Каролине.

До этого, 12 апреля, в результате стрельбы на станции метро "36-я улица" в Нью-Йорке пострадали минимум 23 человека. По словам главы департамента городской полиции Кичант Сьюэлл, был задержан 62-летний подозреваемый, он не оказывал сопротивления. Мужчине предъявлено обвинение по статье о "террористическом или ином насильственном нападении" в общественном транспорте.