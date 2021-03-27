Польша отзывает регистрацию двух судов, ходящих под флагом этой страны, в связи с тем, что оба они, по данным Варшавы, оказались задействованы в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает в пятницу, 26 марта, польский телеканал tvn24.

Отмечается, что суда Krebs Geo и Krebs Jet, о которых идет речь, принадлежат немецкому судовладельцу. Однако оба они зарегистрированы в Морской палате польского города Гданьска. По словам заместителя министра инфраструктуры Польши Гжегожа Витковского, документы о регистрации судов будут признаны недействительными в связи с угрозой национальной безопасности.

Витковский указал, что начиная с 26 марта суда больше не должны появляться в территориальных водах Польши, иначе страна оставляет за собой право задерживать их для проверки. "Ни одно из судов, которые ходят под польским флагом, не вправе нарушать экономические интересы польского государства", - добавил дипломат.

Когда завершится строительство "Северного потока - 2"

Газопровод "Северный поток - 2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров газа в год, должен обеспечивать поставки газа напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.

Изначально планировалось завершить проект к середине 2020 года, однако этому помешали санкции США. В итоге работы по укладке труб "Северного потока - 2" возобновились после годичного перерыва в декабре 2020 года.

Вскоре строительство в водах ФРГ вновь было приостановлено - на этот раз из-за экологов, опротестовавших разрешение на проведение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале 2021 года и, как ожидается, завершится к сентябрю.

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.