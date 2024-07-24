Из-за приближения тайфуна "Гаеми" на Тайване закрываются школы и офисы

Центральное метеорологическое управление (CWA) сообщило, что во вторник в 20.00 час. (по местному времени) „Гаеми“ находился примерно в 390 км к востоку от Элуанби и двигался на северо-запад со скоростью 16-19 км/ч. Этот тайфун с порывами ветра почти 155 км/ч представляет серьезную угрозу для региона.