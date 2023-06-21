Из-за нехватки лекарств в Германии закрываются аптеки

О тревожной тенденции в Федерации фармацевтических ассоциаций Германии (ABDA) говорят давно, но именно в этом году она резко набрала обороты.
"На данный момент у нас работает минимальное с начала 80-х годов количество аптек", — сказал в интервью Euronews представитель ABDA Кристиан Сплетт.
По данным издания FAZ, к концу 2022-го по всей стране было открыто чуть более 18 000 пунктов продажи медпрепаратов. Это на 2 800 меньше, чем десять лет назад.
Такая ситуация лишает многих немцев важнейшей связи с системой здравоохранения страны. Особенно это касается сельской местности, поскольку за первой помощью её жители, как правило, обращаются к фармацевтам, прежде чем получить консультацию врача.
"Фармацевты также выполняют базовую функцию в системе здравоохранения, которую нельзя измерить количеством продаваемых ими лекарств", — пояснил Сплетт. "Это связующее звено между врачом и пациентом, который не знает, нужна ли ему медицинская помощь и какие лекарства ему следует принимать. Это очень важно".