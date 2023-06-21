Из-за нехватки лекарств в Германии закрываются аптеки

О тревожной тенденции в Федерации фармацевтических ассоциаций Германии (ABDA) говорят давно, но именно в этом году она резко набрала обороты.

"На данный момент у нас работает минимальное с начала 80-х годов количество аптек", — сказал в интервью Euronews представитель ABDA Кристиан Сплетт.

По данным издания FAZ, к концу 2022-го по всей стране было открыто чуть более 18 000 пунктов продажи медпрепаратов. Это на 2 800 меньше, чем десять лет назад.

Такая ситуация лишает многих немцев важнейшей связи с системой здравоохранения страны. Особенно это касается сельской местности, поскольку за первой помощью её жители, как правило, обращаются к фармацевтам, прежде чем получить консультацию врача.