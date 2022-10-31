Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии

В компании Yasno подтвердили возможные аварийные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

Он заверил, что специалисты делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.