Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии

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Это произошло после утренних обстрелов со стороны России. Из регионов сообщают о попаданиях в энергетические объекты.
В компании Yasno подтвердили возможные аварийные отключения электроэнергии.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.
Он заверил, что специалисты делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
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