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Это произошло после утренних обстрелов со стороны России. Из регионов сообщают о попаданиях в энергетические объекты.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии
© Reuters / Scanpix

В компании Yasno подтвердили возможные аварийные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

Он заверил, что специалисты делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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