Из-за атак в Украине пострадали люди. Под Курском загорелась нефтебаза

Ракетному обстрелу подверглись несколько областей Украины. Воздушную тревогу объявляли по всей стране. В Запорожье пострадали четыре человека. Повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и магазин.
Во Львове ранены три человека: двое получили резаные раны, ещё одного госпитализировали с гематомой. В домах выбило окна, повреждены припаркованные автомобили. Сообщается, что в Запорожье и Львове были поражены инфраструктурные объекты. Все ракеты, летевшие на Киев, как утверждается, удалось сбить средствами ПВО.
Воздушные силы Украины заявили, что им удалось сбить половину выпущенных Россией ракет – 13 из 26, в том числе баллистическую ракету "Искандер-М".
Ранее под Курском в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших нет. В атаке Старовойт обвинил Украину. Киев это не комментировал.
"Три резервуара загорелись на нефтебазе под Курском после атаки украинского дрона, две цистерны частично разрушены", пишут РИА-Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее телеграм-канал "База" сообщал, что в результате атаки воспламенился резервуар объёмом сто тонн, а телеграм-канал "112" – что по нефтебазе ударили двумя беспилотниками.
Спустя десять часов после сообщения об атаке пожар всё ещё не потушен, но локализован. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники, сообщает Старовойт.