Выкрик раздался, когда Путин разговаривал у подъезда с местными жителями. Помимо крика, из нового видео удалили слова мужчины, что ему тоже 70 лет (как и Путину), но он "остался без ничего". Исходную версию записи сохранили СМИ.

Также на сайте Кремля осталась первоначальная аудиодорожка: удалённый из видео фрагмент на ней начинается с 22:26.

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В мариупольских чатах писали, что Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон "Невский", отмечает "Можем объяснить".

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая его поездка на оккупированные в 2022 году украинские территории. Путина сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поездка заранее не готовилась.

Российская армия заняла Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боёв и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, в нём были уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.

До войны в Мариуполе проживали почти 426 тысяч человек. В ходе российской осады погибли не менее 25 тысяч человек. Ещё 350 тысяч стали беженцами.

Украина обвиняет российских солдат в совершении многочисленных военных преступлений в Мариуполе. Россия эти обвинения отвергает.