aA
На сайте Кремля опубликовали перемонтированное видео с поездкой президента России Владимира Путина в оккупированный Мариуполь. Из ролика вырезали фрагмент с криком женщины "Это всё неправда! Это всё напоказ!". Внимание на это обратил телеграм-канал "Можем объяснить".
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Выкрик раздался, когда Путин разговаривал у подъезда с местными жителями. Помимо крика, из нового видео удалили слова мужчины, что ему тоже 70 лет (как и Путину), но он "остался без ничего". Исходную версию записи сохранили СМИ.

Также на сайте Кремля осталась первоначальная аудиодорожка: удалённый из видео фрагмент на ней начинается с 22:26.

Статьи по теме:
Путин в Мариуполе: где он побывал в оккупированном украинском городе и куда не доехал

В мариупольских чатах писали, что Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон "Невский", отмечает "Можем объяснить".

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая его поездка на оккупированные в 2022 году украинские территории. Путина сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поездка заранее не готовилась.

Российская армия заняла Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боёв и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, в нём были уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.

До войны в Мариуполе проживали почти 426 тысяч человек. В ходе российской осады погибли не менее 25 тысяч человек. Ещё 350 тысяч стали беженцами.

Украина обвиняет российских солдат в совершении многочисленных военных преступлений в Мариуполе. Россия эти обвинения отвергает.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода

TOP новостей

Минфин Литвы представил налоговую реформу, увеличатся налоги для самозанятых

После долгого молчания министр финансов Литвы...

Цены на бензоколонках меняются: водители дизельных автомобилей смогут вздохнуть свободнее

С начала войны в Украине дизельное топливо в Литве...

Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?

Впервые почти за 30 лет мэром Вильнюсского района стал...

У синоптиков есть не только хорошие новости, какими будут ближайшие дни

В ближайшие дни будет тепло, но сыро. Дожди шли в ночь на...

В проекте резолюции – конкретные меры по ограничению влияния террористической России

Во вторник парламентарий Раймундас Лопата от имени...