Выкрик раздался, когда Путин разговаривал у подъезда с местными жителями. Помимо крика, из нового видео удалили слова мужчины, что ему тоже 70 лет (как и Путину), но он "остался без ничего". Исходную версию записи сохранили СМИ.
Также на сайте Кремля осталась первоначальная аудиодорожка: удалённый из видео фрагмент на ней начинается с 22:26.
В мариупольских чатах писали, что Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон "Невский", отмечает "Можем объяснить".
Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая его поездка на оккупированные в 2022 году украинские территории. Путина сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поездка заранее не готовилась.
Российская армия заняла Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боёв и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, в нём были уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.
До войны в Мариуполе проживали почти 426 тысяч человек. В ходе российской осады погибли не менее 25 тысяч человек. Ещё 350 тысяч стали беженцами.
Украина обвиняет российских солдат в совершении многочисленных военных преступлений в Мариуполе. Россия эти обвинения отвергает.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин Литвы представил налоговую реформу, увеличатся налоги для самозанятых
После долгого молчания министр финансов Литвы...
Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?
Впервые почти за 30 лет мэром Вильнюсского района стал...
Синоптик: будет тепло, но есть и плохие новости
Согласно предварительному прогнозу, в Литву должно...
Цены на бензоколонках меняются: водители дизельных автомобилей смогут вздохнуть свободнее
С начала войны в Украине дизельное топливо в Литве...
В проекте резолюции – конкретные меры по ограничению влияния террористической России
Во вторник парламентарий Раймундас Лопата от имени...