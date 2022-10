Из украинских портов вышли 12 судов с сельхозпродукцией

После одностороннего выхода РФ из зернового соглашения и достижения договоренности о продолжении экспорта украинского продовольствия оставшимися тремя сторонами украинские порты покинули 12 судов с зерном. Об этом сообщил в Twitter в понедельник, 31 октября, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

The IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain is among the vessels that have left 🇺🇦 ports. This is the 7th 🛳️ chartered under the @UN @WFP. These foodstuffs were intended for the residents of Ethiopia, who faced the real possibility of mass starvation. pic.twitter.com/hy8nKcF168