Из тюрьмы в Эквадоре исчез видный мафиозо. В стране объявлено ЧП

35-летний Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в октябре прошлого года, меньше трех месяцев назад. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио, и в причастности к этому убийству подозревают «Лос Чонерос» и лично Фито, который угрожал политику.

«Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям, — заявил президент Нобоа. — Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране».

Как поясняет редактор Би-би-си по Латинской Америке Ванесса Бушшлютер,“Лос Чонерос» фактически контролируют большую часть Региональной тюрьмы в Гуаякиле, где сидел Фито.

По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час.

Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито сидел уже 12 лет и при этом возглавлял могущественную мафиозную группировку «Лос Чонерос» («люди из города Чоне»). Камера Вильямара находится в той части тюрьмы в городе Гуаякиль, которая теоретически должна охраняться особо тщательно.

Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие Фито в камере было обнаружено в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли.

Пока не ясно, сбежал ли Фито или же прячется где-то на территории большого тюремного комплекса. Когда именно Фито исчез из камеры, полиция тоже не знает.

По словам начальника полиции, Фито искали и ищут сотни полицейских.

Региональная тюрьма (La Regional) является составной частью тюремного комплекса, в который входят пять исправительных учреждений. В них сидят более 12 тысяч заключенных.

В прошлом августе Фито перевели в другую тюрьму комплекса, La Roca. Она считается более надежной, поскольку там меньше заключенных. Перевод Фито был целой войсковой операцией с участием нескольких тысяч солдат.

Но вскоре адвокат Фито подал апелляцию на его перевод и выиграл ее, после чего мафиозо вернули в La Regional.