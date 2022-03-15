Имена этих сотрудников, а также, в чем конкретно их обвиняют, ведомство не сообщило. В то же время, по данным dpa, были арестованы три гражданина Словакии за предполагаемые шпионские действия в обмен на финансовое вознаграждение.

В тот же день министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил в интервью словацкому новостному агентству Pravda, что принятые меры — это "только начало", и последует "четкое и последовательное" продолжение. По данным журналистов, среди арестованных сотрудник Минобороны Словакии, словацкой разведслужбы SIS и работник неназванного пророссийского издания.

В 2022 году дипломатов РФ высылали из Болгарии, США и ФРГ



Ранее, в начале марта, Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, обвиненных прокуратурой республики в шпионаже. Они "осуществляли нерегулируемую разведывательную деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом на территории Республики Болгария", заявил МИД Болгарии.

В конце февраля США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов при ООН, объяснив это тем, что они "злоупотребили своими привилегиями проживания в стране, участвуя в шпионской деятельности".

В январе МИД ФРГ подтвердил, что из страны был выслан сотрудник генконсульства России в Мюнхене, причем это произошло еще летом 2021 года, а стало известно об этом позже после публикации в издании Der Spiegel. Его назвали штатным сотрудником российской службы внешней разведки.

В декабре 2021 года МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Германии.