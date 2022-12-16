Из самого большого в мире аквариума-цилиндра вытек миллион литров воды и погибли 1500 рыб

Видео случившегося опубликовали очевидцы. Один из постояльцев Dom Aquaree написал в твиттере, что аквариум в его отеле "взорвался посреди ночи".
Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022
В пожарной службе заявили, что гигантский резервуар разрушился очень быстро. "Если аквариум неисправен, он резко лопается", — сказал представитель пожарной службы. По данным Focus, около 1500 особей рыб 100 разных видов, которые обитали в аквариуме, погибли. 350 постояльцев отеля попросили покинуть его.
#radissonblue #aquadome #berlin #radissonblu #radissonberlin pic.twitter.com/XSFa47hweT— Andreas Hollenhorst (@ahollenhorst001) December 16, 2022
Аквариум AquaDom располагался в центре Берлина, недалеко от площади Александерплац. В Dom Aquaree говорили, что AquaDom — самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире. Его открыли в 2003 году, а в 2020 году модернизировали.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У части жителей Литвы со следующего года зарплата "на руки" уменьшится
Жителей Литвы, откладывающих деньги на пенсию в фондах...
Футбольный эфир Delfi: Чемпионат мира достиг своей кульминации — итоги и прогнозы
После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...
Литва заключила с США договор на закупку реактивных систем залпового огня HIMARS
В четверг, 15 декабря, Литва подписала договор с США на...
Вильнюсец возмущен забастовкой водителей общественного транспорта: это насмешка над людьми
"На той неделе жители столицы мерзнут на остановках...
Режим Лукашенко наносит вред Литве: на границе идет экономическая борьба
На части границы Литвы и Беларуси стоят физические...