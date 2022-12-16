Из самого большого в мире аквариума-цилиндра вытек миллион литров воды и погибли 1500 рыб

Видео случившегося опубликовали очевидцы. Один из постояльцев Dom Aquaree написал в твиттере, что аквариум в его отеле "взорвался посреди ночи".

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022



В пожарной службе заявили, что гигантский резервуар разрушился очень быстро. "Если аквариум неисправен, он резко лопается", — сказал представитель пожарной службы. По данным Focus, около 1500 особей рыб 100 разных видов, которые обитали в аквариуме, погибли. 350 постояльцев отеля попросили покинуть его.





Аквариум AquaDom располагался в центре Берлина, недалеко от площади Александерплац. В Dom Aquaree говорили, что AquaDom — самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире. Его открыли в 2003 году, а в 2020 году модернизировали.

