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16-метровый аквариум AquaDom, располагавшийся в отеле Dom Aquaree в центре Берлина, лопнул утром 16 декабря — один миллион литров воды вытек во двор и на улицу, двое человек пострадали. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на спасателей.
Из самого большого в мире аквариума-цилиндра вытек миллион литров воды и погибли 1500 рыб
© Imago / Scanpix

Видео случившегося опубликовали очевидцы. Один из постояльцев Dom Aquaree написал в твиттере, что аквариум в его отеле "взорвался посреди ночи".


В пожарной службе заявили, что гигантский резервуар разрушился очень быстро. "Если аквариум неисправен, он резко лопается", — сказал представитель пожарной службы. По данным Focus, около 1500 особей рыб 100 разных видов, которые обитали в аквариуме, погибли. 350 постояльцев отеля попросили покинуть его.


Аквариум AquaDom располагался в центре Берлина, недалеко от площади Александерплац. В Dom Aquaree говорили, что AquaDom — самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире. Его открыли в 2003 году, а в 2020 году модернизировали.

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