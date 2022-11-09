«Сегодня я хочу поделиться некоторыми из самых сложных изменений, которые мы делали за всю историю Meta. Я решил сократить численность нашей команды примерно на 13% и уволить больше 11 тысяч наших талантливых сотрудников», — сказал Цукерберг в письме. Он назвал решение «трудным» и взял на себя полную ответственность за увольнение людей.

Всем уволенным сотрудникам пообещали выплатить базовую зарплату за 16 недель (плюс еще за две недели за каждый год работы), покрыть страхование здоровья бывших работников и их семей в течение полугода, а также помочь с трудоустройством в первые три месяца после сокращения.

Цукерберг отметил, что Meta снизила расходы по всем направлениям своего бизнеса, в частности, уменьшив бюджеты и размеры вознаграждений. Он добавил, что в 2023 году компания будет меньше нанимать людей на работу.

Газета The Wall Street Journal, которая первой сообщила о решении Цукерберга, называла увольнение сотрудников Meta самым масштабным сокращением штата в 18-летней истории компании.

По состоянию на конец сентября в Meta работали более 87 тысяч сотрудников.