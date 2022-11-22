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Агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорту, который передал неточную информацию о падении ракеты на территории Польши. Об увольнении журналиста сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в редакции AP.
Из Associated Press уволили журналиста, который сообщил, что в Польше упала российская ракета
© Shutterstock nuotr.

"По данным высокопоставленного представителя разведки США, российские ракеты пересекли границу Польши, страны-члена НАТО, в результате были убиты два человека", — говорилось в сообщении Лапорты.

По данным The Washington Post, Лапорту уволили после расследования, в ходе которого выяснилось, что журналист, получив информацию от анонимного источника в разведке США, убедил редакторов опубликовать материал без второго независимого источника, сославшись на то, что публикацию новости якобы одобрил старший редактор.

В Associated Press отказались комментировать произошедшее. Представитель агентства Лорен Истон заявила лишь, что в AP крайне серьезно относятся к достоверности публикуемой информации, и в редакции действуют очень строгие стандарты. «Когда эти стандарты нарушаются, мы должны делать необходимые шаги для защиты достоверности новостей», — добавила она.

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