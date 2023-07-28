Июль станет самым жарким месяцем в истории наблюдений

Доктор Карстен Хауштайн из Лейпцигского университета подсчитал, что июль 2023 года будет на 1,3-1,7 градуса теплее, чем средний июль той эпохи, когда человечество еще не начало массово жечь ископаемое топливо.

По предварительным подсчетам ученых, средняя температура на планете в первые 25 дней июля составила 16,95°С. В июле 2019 года средняя температура была 16,63°С.

Нынешний июль с самого начала взял курс на обновление рекорда. 6 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений. Затем, как сообщает климатическая служба Евросоюза Copernicus Climate Change Service, были зарегистрированы 23 рекорда среднесуточной температуры. Сразу в нескольких регионах Северного полушария установилась испепеляющая жара.

Даже если последние несколько дней этого июля окажутся относительно прохладными, это уже вряд ли помешает ему побить рекорд среднемесячной температуры, установленный в 2019 году.

Некоторые ученые даже полагают, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем на Земле за последние 120 тысяч лет. Они убеждены, что нынешнее потепление, в отличие от доисторических, вызвано деятельностью человечества, в первую очередь — сжиганием ископаемого топлива.

«Это будет не только самый теплый июль, но и самый теплый месяц вообще, в смысле средней температуры на планете. Чтобы найти в истории похожие условия на нашей планете, придется заглянуть, возможно, на тысячи, если не десятки тысяч лет назад», — заявил доктор Хауштайн.

Среднемировую температуру вычисляют, закладывая данные со множества метеорологических станций в компьютерную программу, которая их анализирует и создает общую температурную карту: она покрывает весь мир, а не только районы метеостанций.

Ученые говорят, что в последний раз климат на планете был таким теплым около 120 тысяч лет назад, когда уровень Мирового океана был выше примерно на восемь метров, а на севере Европы жили бегемоты.

Почему погода бьет рекорды

Ученые убеждены, что главная причина потепления — это парниковые газы, которые скапливаются в атмосфере в результате массового сжигания ископаемого топлива.