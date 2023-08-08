Июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений на Земле

Июль 2023 года установил рекорд самого теплого месяца за всю историю наблюдений на Земле, оказавшись на 0,33°C теплее июля 2019 года, который удерживал это звание до сих пор. Об этом сообщила во вторник европейская служба наблюдения за изменением климата Copernicus.

Минувший месяц был на 0,72°C теплее, чем среднее значение для июля 1991-2020 годов.

Если оглянуться назад дальше, то, по оценкам экспертов, жаркий июль этого года был примерно на 1,5°C теплее, чем в среднем за 1850-1900 гг.

Во многих регионах Северного полушария, включая юг Европы, наблюдались тепловые волны, отмечает Copernicus.