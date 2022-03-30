Итоги переговоров России и Украины: что говорят стороны

Пояснения Мединский на камеру зачитал с бумаги и еще раз перечислил основные пункты договора, предложенные Украиной, передает Русская служба Би-би-си.
"Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории НАТОвского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа. Однако работа продолжается, переговоры продолжаются", — завершил Мединский.
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк написал: "Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов".
Российская делегация покинула Стамбул еще вчера, украинская должна вернуться в Украину сегодня вечером — утром и днем продолжались встречи с представителями Турции.
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