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Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с пояснениями вчерашнего этапа переговоров: "Вчера украинская сторона впервые зафиксировала — причем в письменном виде — свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией".
Итоги переговоров России и Украины: что говорят стороны
© Reuters / Scanpix

Пояснения Мединский на камеру зачитал с бумаги и еще раз перечислил основные пункты договора, предложенные Украиной, передает Русская служба Би-би-си.

"Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории НАТОвского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа. Однако работа продолжается, переговоры продолжаются", — завершил Мединский.

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Советник главы офиса президента Михаил Подоляк написал: "Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов".

Российская делегация покинула Стамбул еще вчера, украинская должна вернуться в Украину сегодня вечером — утром и днем продолжались встречи с представителями Турции.

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