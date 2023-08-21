Итальянцы сбежали из ресторана в Албании, не заплатив. Премьер Италии попросила посла сделать это "за идиотов"

Мелони после этого сказала послу своей страны «пойти и заплатить за этих идиотов». Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило 80 евро от имени своих граждан.

«Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся», — говорится в сообщении представительства.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида, который также был в поездке в Албанию, сказал Reuters, что оплата счетов была делом чести.

«Несколько нечестных человек не могут опорочить нацию порядочных людей», — сказал он.