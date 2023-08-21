21 августа 2023 г. 09:27

Итальянцы сбежали из ресторана в Албании, не заплатив. Премьер Италии попросила посла сделать это "за идиотов"

 
"Наша Нiва"
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni
ФОТО: Scanpix

Четыре туриста из Италии сбежали из ресторана в Албании, не заплатив. Эта история распространилась в медиа и соцсетях обеих стран, что побудило албанского премьера поднять этот вопрос во время визита главы итальянского правительства Джорджи Мелони в его страну. Об этом пишет "Громадске" со ссылкой на ВВС.

Мелони после этого сказала послу своей страны «пойти и заплатить за этих идиотов». Посольство Италии в Албании подтвердило в заявлении, что заплатило 80 евро от имени своих граждан.

«Итальянцы уважают правила и выплачивают свои долги, и мы надеемся, что подобные эпизоды больше не повторятся», — говорится в сообщении представительства.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида, который также был в поездке в Албанию, сказал Reuters, что оплата счетов была делом чести.

«Несколько нечестных человек не могут опорочить нацию порядочных людей», — сказал он.

Владелец ресторана рассказал албанскому Report TV, что это был первый раз, когда клиенты ушли не заплатив. Он добавил, что четыре итальянца даже похвалили еду.

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"Наша Нiва"
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