Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето получат 36,5 млн евро из чрезвычайного фонда страны на борьбу с нехваткой воды.
По оценкам итальянского сельскохозяйственного союза Coldiretti, засуха угрожает уничтожить более 30% сельхозпродукции региона.
Несколько муниципалитетов уже объявили о нормировании воды.
Причиной засухи стало крайне незначительное число осадков, выпавших за зиму, в сочетании с летней жарой.
"Введение режима ЧС необходимо для борьбы со сложившейся ситуацией, требующей исключительных мер и полномочий", — говорится в заявлении правительства Италии.
Все пострадавшие регионы сосредоточены вокруг реки По — самой длинной в Италии, протяженностью более 650 километров.
Фермеры из долины По говорят, что местами река пересохла, а на некоторых ее участках в поток попадает соленая морская вода, и это губительно для посевов.
В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги посетил Доломиты, где произошло обрушение ледника, ставшее причиной гибели семи альпинистов. Девять человек ранены, около 20 пропали без вести.
По мнению Драги, трагедия на леднике и засуха — звенья процесса глобального потепления.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Продукты в Литве подорожали на 30%: осенью торговцев ждет нелегкое время
Согласно прогнозам, в июне годовой рост цен на продукты...
Новая волна COVID-19 пришла раньше: в июне заболеваемость в 10 раз выше, чем год назад
Новая волна COVID-19 пришла раньше, чем надеялись. В...
Экономист: чтобы помочь Украине, надо уменьшить расход горючего
Экономист Жигимантас Маурицас утверждает, что...
Спецэфир Delfi: Лукашенко между войной и Москвой - чем режим угрожает Литве?
После выпуска новостей в интервью с советником...
Счета независимого поставщика сводят семью с ума: приходят счета и на 1872 евро
Одна паневежская семья уже несколько месяцев не может...