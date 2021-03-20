Италия выделяет 32 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также поддержку социального сектора и сферы здравоохранения. Об этом решении правительства объявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции в Риме в пятницу, 19 марта. "Дать больше денег всем и быстро", - такими словами передала суть его выступления итальянское издание La Repubblica.

Ожидается, что 8 млрд евро из антикризисного пакета потратят на социальную помощь. Пять миллиардов предназначены для финансирования кампании по вакцинации населения и поддержки сектора здравоохранения.

В то же время 11 млрд евро будут направлены на поддержку итальянских предприятий, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Кроме этого, определенной группе налогоплательщиков будут списаны налоговые задолженности.

Марио Драги сообщил также, что запрет на увольнение сотрудников, срок действия которого должен был истечь уже в марте, продлят до конца июня. Из-за пандемии экономика Италии переживает в настоящий момент самую тяжелую рецессию со времен Второй мировой войны. В 2020 году ВВП страны сократился на 8,9 процента, почти полмиллиона человек потеряли работу.

Марио Драги о вакцинах AstraZeneca и Sputnik V

Кроме прочего, Драги пообещал на пресс-конференции, что школы откроются в Италии первыми, как только это позволит эпидемиологическая ситуация, и сообщил, что намерен сделать себе прививку вакциной AstraZeneca.

В то же время политик допустил возможность регистрации Италией для применения на национальном уровне российской вакцины "Спутник V", если европейский регулятор EMA не примет такого решения в обозримое время. "Если ЕС продвинется вперед (в вопросе о регистрации вакцины "Спутник V"), хорошо. Если нет, то мы пойдем другим путем", - цитирует Драги La Repubblica. При этом он упомянул, что аналогичной позиции придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).