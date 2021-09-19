Италия первая в ЕС ввела жесткие ограничения: на работу с "грин-пассом"

Отказавшимся грозят штрафы до полутора тысяч евро или даже потеря зарплаты целиком.
«Мы уверены, что распространение "грин-пассов" поможет нам ускорить кампанию вакцинации. Закон также расширяет сеть аптек, где делают экспресс-тесты на антиген», — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
До сих пор санитарные пропуска в Италии были обязательны только для студентов университетов и школьных учителей. Кроме того, «грин-пасс» нужно предъявлять для входа в театры, музеи, рестораны, спортзалы и поездок на междугородних автобусах и поездах.
«До 15 октября, когда "грин-пасс" станет обязательным для работников частного и госсекторов, еще есть время. Посмотрим, как поведут себя противники вакцинации и будут ли они протестовать, как это случилось, когда санитарный пропуск распространили на школьных учителей. Но прежде всего мы увидим, решат ли другие европейские страны последовать итальянскому примеру», — передает из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.
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