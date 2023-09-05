ISW: ВСУ расширяют брешь в оборонительной линии РФ на западе Запорожской области

По всей вероятности, украинские силы намерены удерживать данные позиции, отмечают эксперты. При этом они указывают, что не готовы оценить, прорвали ли войска ВСУ этот российский оборонительный рубеж, поскольку в этих районах не наблюдается украинская тяжелая военная техника.

Опубликованные 4 сентября кадрах с геолокацией указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, находящихся к востоку от российских противотанковых рвов и сооружений "зубы дракона", являющихся частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового, отмечает ISW. Кроме того, геолокационные снимки от 4 сентября указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше к ряду оборонительных позиций РФ вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.