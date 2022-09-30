Как пишут эксперты института со ссылкой на данные популярных российских телеграм-каналов, украинские войска прорвали оборону и сумели перекрыть дорогу, которая оставалась последним путем снабжения действующей в Лимане группировки армии РФ. Корреспонденты называют ситуацию в этом районе "крайне сложной".

В сводке цитируется еще один блогер, по словам которого ВСУ ведут наступление на Лиман с трех сторон. Этот источник также пишет о том, что дорога из города в Сватово перекрыта.

При этом старший сотрудник Института внешней политики в Вашингтоне Роб Ли (он не связан с Институтом изучения войны) пишет о ситуации в Лимане, что "карман", "вероятно, может обрушиться сегодня вечером или завтра, что бросит тень на объявление об аннексии". (Ли имеет в виду запланированное на пятницу подписание договора о "присоединении" к России четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской; выступление Путина по этому поводу и митинг на Красной площади).

По мнению Ли, "Россия сталкивается с нехваткой живой силы и недостатком резервов в Донбассе". "Если она потеряет силы в Лиманском кармане, это может привести к дальнейшему продвижению Украины вглубь Донбасса", - считает военный эксперт.