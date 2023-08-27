ISW: украинские силы продвинулись на юге, чтобы атаковать вторую линию укреплений России

Аналитики цитируют публикации в СМИ, согласно которым украинские силы сейчас, вероятно, продвигаются по сложнейшему участку российских оборонительных позиций.

На кадрах с подтвержденной геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что украинские войска продвинулись на 1,5 км в районе Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова). Тогда же председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинские силы в настоящее время атакуют основной комплекс российских оборонительных укреплений. Кроме того, 26 августа агентство Reuters писало со ссылкой на украинского командира, что, по мнению ВСУ, самая сложная линия российской обороны в этом районе прорвана и теперь военные смогут продвигаться быстрее.

Украинские силы теперь продвинулись достаточно далеко, чтобы наносить удары по следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций, пишет ISW.