ISW: Украине трудно обороняться из-за ограничений США

Запрет США и других западных стран наносить удары поставляемым в Украину оружием по территории РФ "серьезно подрывает" способность Киева защищаться от российского наступления в Харьковской области, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Об этом они заявили в очередном докладе, посвященном российскому вторжению в Украину, в пятницу, 17 мая.

ISW считает, что введенные Западом ограничения на удары по военным объектам в России создали в приграничных районах "убежище", из которого российская авиация может наносить "удары планирующими бомбами и ракетами" по украинским позициям и скоплениям техники.