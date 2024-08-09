2024.08.09 21:02

ISW: Украинцы продвинулись на 35 км вглубь Курской области

 
Deutsche Welle
Kyjivui palankios pajėgos antradienį ryte šturmavo Rusijos pietvakarinį Kursko regioną
Kyjivui palankios pajėgos antradienį ryte šturmavo Rusijos pietvakarinį Kursko regioną
ФОТО: Oleg Petrasiuk | AP / Scanpix

Институт изучения войны отмечает, что, несмотря на стремительное продвижение, ВСУ не контролируют всю захваченную территорию Курской области. В России под Курском признали ЧС федерального характера.

Геолокационные снимки указывают на то, что украинские войска присутствуют в российских районах, расположенных на расстоянии 35 километров от границы с Сумской областью Украины.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в аналитическом отчете, опубликованном в четверг, 8 августа. Однако украинские войска, безусловно, не контролируют всю ту территорию Курской области, о захвате которой пишут российские военкоры, говорится в сообщении.

В ISW заявили, что не будут анализировать цели украинской военной операции, чтобы „не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины“.

В отчете также приводятся данные провоенных блогеров из РФ, которые утверждают, что небольшие украинские бронегруппы продвигаются дальше в тыл России и обходят укрепления, прежде чем вступить в бой с российскими войсками, а затем выходят из боя, не пытаясь закрепить контроль над своими самыми дальними продвижениями. „Украинские силы, похоже, могут использовать эти небольшие бронегруппы для проведения штурмов за линией соприкосновения из-за низкой плотности российских войск в приграничных районах Курской области“, - заявляют аналитики.

По данным ISW, более крупные украинские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют в районах Курской области ближе к украинской границе, консолидируя и укрепляя некоторые позиции. Согласно российским „военкорам“, украинские войска успешно применяют инновационную тактику и технологические возможности во время операций в Курской области, говорится в отчете.

Аналитики полагают, что отсутствие согласованного российского ответа на украинское вторжение в Курскую область и скорость украинского продвижения указывает на то, что ВСУ смогли достичь оперативной неожиданности на границе с Россией.

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