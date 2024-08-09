ISW: Украинцы продвинулись на 35 км вглубь Курской области

Геолокационные снимки указывают на то, что украинские войска присутствуют в российских районах, расположенных на расстоянии 35 километров от границы с Сумской областью Украины.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в аналитическом отчете, опубликованном в четверг, 8 августа. Однако украинские войска, безусловно, не контролируют всю ту территорию Курской области, о захвате которой пишут российские военкоры, говорится в сообщении.

В ISW заявили, что не будут анализировать цели украинской военной операции, чтобы „не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины“.