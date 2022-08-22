ISW: удар по штабу в Севастополе, возможно, нанес тяжелый гражданский беспилотник

Этот беспилотник может нести до 20 кг груза, развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе до семи часов. При этом его можно свободно купить через интернет.
На многочисленных видео, опубликованных в субботу в соцсетях, были видны клубы дыма над штабом, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал у себя в телеграм-канале фото поврежденного здания.
Чиновник сначала сообщил, что беспилотник сбить не удалось и он поразил цель, а позже опубликовал другой пост: "Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось", - написал он.
ISW также высказывает предположение, что российским властям понадобится укреплять меры безопасности в Крыму, а для этого придется отвлекать части с фронта, поскольку на фронте Россия задействовала разные силовые структуры, в том числе Росгвардию.
В остальной сводке ISW пересказывает сообщения воюющих сторон о положении на фронтах и отмечает, в частности, небольшое продвижение россиян к западу и северо-западу от Донецка, в районах Марьинки, Красногоровки и Тоненького.
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