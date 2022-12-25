ISW: у "ЧВК Вагнера" тяжелые потери, темп наступления под Бахмутом снизился

Один из российских блогеров утверждает, что украинские силы оттеснили наемников "группы Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
Источники в украинских социальных сетях ранее утверждали, что 21 декабря украинские силы полностью вытеснили российские войска с восточной окраины Бахмута. По подсчетам ISW, в ноябре и декабре российские войска совершили меньше атак в этом районе, чем в октябре.
Российским войскам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, считают в ISW.
По данным американских экспертов, на нынешние оперативные возможности российских сил в районе Бахмута могли повлиять тяжелые потери "ЧВК Вагнера".
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