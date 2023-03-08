ISW сообщил, что россияне взяли под контроль восточную часть Бахмута. То же самое повторил Пригожин

В то же время эксперты отмечают, что российская армия может испытывать дефицит механизированных сил, необходимых для наступления в Бахмуте, а тактические "штурмовые отряды" по всей видимости неспособны вести маневренные боевые действия.
7 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Бахмута у россиян будет "открыта дорога" для захвата ключевых городов Донбасса: Краматорска и Славянска. Однако в ISW по-прежнему считают, что российские силы не имеют возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативных результатов, и, вероятно, быстро достигнут кульминации после захвата города и не смогут развить успех.
Утром 8 марта, после выхода сводки ISW, о захвате восточного Бахмута также сообщил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. "Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК Вагнера", — заявил бизнесмен в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
В Украине не комментировали заявление Пригожина и сводку Института изучения войны.
Тяжелые бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК "Вагнер", в рядах которых воюют в том числе заключенные. В начале марта 2023 года Пригожин заявил, что Бахмут "практически окружен".
Посмотрите, как сейчас выглядит город:
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