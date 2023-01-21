ISW: системы ПВО в Москве – подготовка россиян к долгой войне

Эксперты института полагают, что Москва не верит в нанесение каких-либо ударов. Системы ПВО, скорее всего, были установлены специально для публикации резонансных изображений, чтобы предупредить россиян об опасности, которую для них якобы представляет Украина.

В отчёте также говорится, что распространение сообщений о ПВО в Москве может демонстрировать намерение российских властей провести параллели с Великой Отечественной войной, представив Украину страной, несущей реальную угрозу России – по аналогии с Германией и Советским Союзом.

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Возможно, что таким образом Кремль хочет увеличить число сторонников войны среди россиян и подготовить их к дальнейшей мобилизации, сообщает ISW.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, установка систем ПВО на крышах зданий в Москве может говорить о том, что российские власти опасаются атаки украинских беспилотников. Собеседники агентства рассказали, что решение о ПВО было принято после атак дронов на военные аэродромы под Рязанью и Саратовом.

Фотографии и видео зенитных ракетных комплексов, которые российские военные установили на крышах домов в центре Москвы и неподалеку от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, а также рядом с аэропортом Остафьево, стали появляться в российских соцсетях несколько дней назад.

Одна из систем – "Панцирь С-1" – была установлена прямо на вертолетной площадке главного здания Минобороны России на Фрунзенской набережной, но дату установки определить не удалось. Ранее на окраинах Москвы были замечены новые системы противовоздушной обороны С-400.

Российские власти установку систем ПВО не комментируют. Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов в Минобороны. В комитете по обороне Госдумы фотографии и видео назвали фейками.