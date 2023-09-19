ISW: силы РФ в районе Бахмута измотаны, но нет гарантии, что ВСУ будут двигаться дальше

Эксперты ISW напоминают о заявлениях командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, по словам которого украинским военным удалось прорвать оборону российских войск в районе Бахмута.

В течение последней недели ВСУ заявили об освобождении двух важных населенных пунктов на флангах Бахмута — Андреевки и Клещеевки.

"В настоящее время ISW не может оценить прочность и размах российских оборонительных укреплений в районе Бахмута, хотя силы РФ, вероятно, укрепили свои линии под Бахмутом не так сильно, как на юге Украины", — сказано в сводке.

По оценкам авторов отчета, "российские силы к югу от Бахмута, вероятно, измотаны недавними попытками удержать Клещеевку и Андреевку". "Захват Украиной этих двух населенных пунктов, защищающих ключевые пути снабжения Бахмута, демонстрирует, что этим войскам, скорее всего, будет трудно возобновить свою боеспособность и противостоять дальнейшему украинскому наступлению", — считают эксперты ISW.