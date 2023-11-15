ISW: Россия пытается перехватить инициативу на поле боя

По мнению военных аналитиков, пока остается непонятным, смогут ли российские войска полностью восстановить инициативу, поскольку украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.

Несколько украинских официальных лиц отметили, что ситуация вдоль линии фронта является сложной, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством.

Заявления украинских официальных лиц относительно нынешних темпов российских операций на линии фронта согласуются с оценкой ISW относительно российских наступательных операций, в частности на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Однако, по мнению аналитиков ISW, российским войскам, вероятно, будет трудно полностью восстановить инициативу на поле боя, поскольку украинские войска продолжают собственные наступательные операции и достигают успехов на тактическом уровне вдоль фронта. В частности на западе Запорожской области и на левом берегу Херсона.