В ней также говорится, что российские власти могут проводить этнические чистки, не только вывозя украинское население с оккупированных территорий, но и заселяя их российскими гражданами.

ISW цитирует слова вице-премьера России Марата Хуснуллина, который заявил 14 октября, что украинские дети из Херсонской области остаются на территории России.

"На сегодняшний день постоянно идут обстрелы [Херсонской области], это небезопасно. Поэтому было предложено сначала детям - у нас несколько тысяч детей на сегодняшний день находятся на территории России, [они] отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", - сказал Хуснуллин (цитата приводится по сообщению ТАСС).

С учетом того, что российские власти открыто признали передачу детей из оккупированных районов Украины на усыновление в российские семьи, это может представлять собой нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В Статье II Конвенции, в которой содержится определение геноцида, есть пункт "насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую".

Как отмечается в докладе, этническая чистка, согласно международному законодательству, не является преступлением, однако фигурирует в документах Комиссии экспертов ООН по нарушениям гуманитарного права на территории бывшей Югославии.

ISW цитирует эти документы, в которых говорится, что этнической чисткой считается "придание определенной территории этнической гомогенности при помощи силы или запугивания с целью перемещения определенных лиц и групп с этой территории", а также "целенаправленная политика этнической или религиозной группы по перемещению насильственным путем или запугиванием гражданского населения другой религиозной или этнической группы из определенной географической области".

По определению ООН, этническая чистка может проводиться, среди прочего, путем насильственного выселения, говорится в докладе ICW.

Авторы доклада считают, под эти определения подпадает информация об усыновлении детей, а также сообщения украинских источников о том, что в Мариуполь после восстановления планируется переселить людей из России.