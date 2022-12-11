Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной ежедневной сводке анализирует удары по объектам критической инфраструктуры на юге Украины с использованием значительно большего количества беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило 10 декабря, что российские военные провели 15 атак с использованием беспилотников "Shahed-136" и "Shahed-131" в Херсонской, Николаевской и Одесской областях и что украинские ПВО сбили из них 10 беспилотников. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что один из успешных ударов российского беспилотника серьезно затронул важные объекты инфраструктуры в Одессе и что восстановительные работы займут больше времени, чем обычно.

По оценке ISW, российские силы, вероятно, модифицировали беспилотники для более холодной погоды и возобновили использование беспилотников иранского производства для нанесения ударов по украинским городам впервые за три недели - российские силы не использовали иранские дроны для атак на украинскую инфраструктуру с 23 октября.

Увеличение темпов российских атак с использованием беспилотников последовало за недавним сообщением Эн-би-си, в котором высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства - прежде всего дроны-камикадзе.

Военные эксперты полагают, что увеличение темпов атак российских беспилотников может указывать на то, что российские силы накопили больше беспилотников за трехнедельный период их неиспользования, или на то, что Россия недавно получила или ожидает получить в ближайшее время новую партию дронов из Ирана.