aA
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к версии, что российская сторона инсценировала атаку беспилотников на Кремль в попытке создать условия для более широкой мобилизации общества.
Kremlius
Kremlius
© Reuters / Scanpix

В своем отчете ISW называет маловероятным тот факт, что беспилотники могли бы преодолеть несколько эшелонов систем ПВО, установленных в Москве. Подозрение вызывает и относительно хорошая съемка взрыва дронов над Кремлем. "Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, чтобы его предполагаемые политические последствия перевешивали конфуз", - считают в ISW.

Таким образом Кремль намерен усилить информационную кампанию по изображению войны в Украине в качестве прямой экзистенциальной угрозы России, заключают аналитики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Российские власти только в среду днем объявили, что...

Кремль заявил о попытке нанесения удара беспилотниками по резиденции Путина

В ночь на среду совершена попытка удара беспилотниками...

TOP новостей

Elektroninės cigaretės Elektroninės cigaretės

Этот бизнес называют одним из самых циничных в Литве: намереваются ввести запрет

Парламент Литвы намерен полностью запретить продажу...

Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом московского Кремля...

Проблема: в столице постоянно меняют тротуары на том же месте или раскапывают приведенные в порядок территории

В столице Литвы постоянно меняют новые тротуары или...

Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Российские власти только в среду днем объявили, что...

Вице-министр финансов о продолжительности рецессии: думаем, что годовой экономический рост будет положительным

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас утверждает,...