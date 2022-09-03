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Москва по официальным и неофициальным каналам продолжает кампанию дезинформации о ходе украинского контрнаступления. Российские блогеры и чиновники, пользуясь молчанием украинской стороны в связи с ходом боев на юге, утверждают, что контрнаступление провалилось, а операция по деоккупации лишь вредит самой Украине.
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
© Reuters / Scanpix

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики указывают, что цель контрнаступления не может быть достигнута в одночасье, и этот факт также используется российской пропагандой, передает DW.

В отчете, упоминающем последний опрос "Левада-центра", также говорится об усталости российского общества от войны, которая, однако, по мнению экспертов, не окажет существенного влияния на способность Кремля продолжать войну. Тем не менее этот факт, вероятно, будет все сильнее препятствовать вербовке добровольцев для участия в военных действиях.

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Deutsche Welle
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