Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

При этом аналитики указывают, что цель контрнаступления не может быть достигнута в одночасье, и этот факт также используется российской пропагандой, передает DW.

В отчете, упоминающем последний опрос "Левада-центра", также говорится об усталости российского общества от войны, которая, однако, по мнению экспертов, не окажет существенного влияния на способность Кремля продолжать войну. Тем не менее этот факт, вероятно, будет все сильнее препятствовать вербовке добровольцев для участия в военных действиях.