ISW: российские войска, вероятно, захватили Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута

Российские силы контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, скорее всего, вытеснили украинские силы с западной окраины города, считают эксперты института.

Минобороны России не сообщало о захвате Соледара российскими войсками, но, как отмечают в ISW, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поздравил российские войска с успешными наступательными действиями в населенном пункте.

"Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. <…>

Российские информационные операции преувеличили важность Соледара, что в лучшем случае является пирровой победой российских сил.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара — населенного пункта площадью менее 5,5 кв. миль (около 14,2 кв. км) — не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями (GLOC) в Бахмуте, а также не улучшит положение российских войск для окружения города в ближайшее время", — заявили в институте.

Российские силы, вероятно, захватили Соледар, направив значительные ресурсы на достижение тактического успеха, который ее истощил, продолжают эксперты.

"Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значительным результатам, поскольку они утратили боевую силу и накопили истощенность", — подытожили в ISW.

При этом "власти" самопровозглашенной "ДНР" утверждают, что силы РФ взяли Бахмут "в оперативное окружение". Подтверждения этой информации со стороны российских или украинских сил не было.

Соледар — город в Донецкой области Украины, расположенный недалеко от Бахмута. Там сейчас идут ожесточенные бои.

10 января пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявила о взятии под контроль всей территории Соледара. При этом замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что за контроль над городом "продолжаются тяжелые бои". Минобороны РФ позднее подтвердило версию украинской стороны, заявив, что в городе еще идут бои.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара от 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года. От домов остались одни руины.