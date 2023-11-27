ISW: российские войска продвинулись в промзоне под Авдеевкой

В субботу и воскресенье российские провоенные телеграм-каналы и блогеры писали о том, что российские войска полностью взяли под контроль авдеевскую промзону. Употреблялись такие выражения, как "историческое освобождение промзоны". В провоенном сегменте телеграма распространяются стихи о том, что, взяв промзону, российские военные теперь дойдут до Карпат.

При этом ISW сообщает, что пока не нашёл визуального подтверждения этих утверждений. На видео с геолокацией за 26 ноября, как сообщает институт, можно заметить, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны. Ранее российские телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждается, захваченных украинских окопов в промзоне.