ISW: российские власти сталкиваются с сопротивлением жителей захваченных территорий

Как сообщается, в захваченной части Запорожской области россияне проводят дополнительную перегруппировку: укрепляют позиции в Днепрорудном техникой из Крыма и перегруппировываются в районе Васильевки для поддержки операций на линии Васильевка-Орехово-Гуляйполе.
"Генштаб Украины заявил, что российские войска дополнительно развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в Мелитополе, который, вероятно, будет способствовать их оборонительному присутствию в Запорожье и противостоять продолжающимся действиям партизан", - сказано в сводке.
В Николаевской области украинские силы сохраняют под своим контролем критически важный участок береговой линии Очакова и, возможно, могут перекрыть российские суда, которые намерены усилить контроль над доступом в черноморские порты.
Кроме того, отмечает институт, российские власти продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих программ на оккупированных территориях.
Так, 9 и 11 июня в Мариуполе неизвестные украинские партизаны преследовали сотрудников МЧС России.
Открытие школ в оккупированном Бердянске усложняется из-за сопротивления украинских учителей, которые отказываются преподавать по российским программам.
Такие проукраинские действия, скорее всего, продолжат подрывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планам российской аннексии.
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