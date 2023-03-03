ISW: РФ пытается ядерным шантажом замедлить поддержку Киева

Известно, что Блинкен в ходе этого разговора, в частности, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Маловероятно, что российские официальные лица будут вести содержательные переговоры о восстановлении СНВ-3", — считают аналитики института.

Также "крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, однако он регулярно высказывает малоправдоподобные угрозы ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад", отмечают в ISW.