ISW: РФ добилась больших тактических успехов под Покровском

По информации экспертов, украинские формирования отступили „из отдельных районов к юго-востоку от Покровска“.
Как пишет агентство УНИАН, геолокационные снимки от 27 августа подтверждают, что силы РФ продвинулись более чем на два километра. По предварительным данным, они могли занять Новогродовку к югу-востоку от Покровска.
„По всей видимости, российские войска в первую очередь стремятся продвинуться вдоль железнодорожной линии в Новогродовке в сторону Покровска, а не вести бои на всей городской территории поселка“, - указали в ISW.
„Цель российского летнего наступления - как минимум овладеть Покровском“
Несмотря на наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, Москва не торопится отводить войска с Покровского направления, констатировала газета The New York Times.
„Цель российского летнего наступления - как минимум овладеть Покровском“, - отметил военный эксперт, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) из Военной академии в Вене. По его словам, на фоне продвижения к Покровску, никакого „ослабления российской динамики в связи с какой-либо передислокацией не отмечено“.
На минувшей неделе в Покровском районе была объявлена принудительная эвакуация детей с родителями.
Зеленский обсуждал обстановку с Сырским
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское направление самым сложным для украинских сил из-за „наиболее интенсивных“ действий российских войск. Украинский лидер обсудил ситуацию с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Особое внимание было также уделено обстановке на направлениях на Торецк, Времевку и Курахово в Донецкой области Украины. „Были приняты решения по укреплению наших позиций“, - заявил Зеленский.
Покровск (бывший Красноармейск) - районный центр на западной окраине Донецкой области, население которого до вторжения России составляло около 60 тысяч человек.
Эксперт: Ключевой объект атаки - террикон на востоке Покровска
Главред издания „Цензор.нет“ Юрий Бутусов считает, что „ключевой объект атаки - террикон, господствующий над восточной окраиной Покровска“. Если военным РФ удастся его захватить и установить там антенны для дронов, это даст возможность „контролировать всю логистику на Покровск и Селидово“, после чего городские бои - „вопрос времени“, уверен Бутусов.