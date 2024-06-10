ISW: Разрешения Киеву на удары по целям в РФ недостаточно

Предоставленное Украине разрешение наносить американским оружием удары по позициям в России сократило размер „неприкосновенной“ территории РФ не более чем на 16 процентов. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), которые в своем последнем аналитическом обзоре, опубликованном в ночь на понедельник, 10 июня, указывают, что недоступной для ударов ВСУ остается, соответственно, 84 процента той российской территории, которая находится в пределах досягаемости украинских ракет ATACMS.