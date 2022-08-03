ISW: работа HIMARS деморализует российских военных, поэтому Минобороны РФ лжет об уничтожении установок

В сводке ISW говорится, что из-за эффективного использования Украиной американских РСЗО российские военные и журналисты делают ложные заявления по поводу их уничтожения. Так, 2 августа РИА «Новости» процитировало заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что российские войска уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет HIMARS. 1 августа Минобороны сообщило, что в результате «высокоточного удара» по Харькову, на территории завода «Украинские энергетические машины» были уничтожены две установки.
Однако, по словам командующего оперативным командованием ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука, Украина еще не потеряла ни одной HIMARS. «Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились пользоваться HIMARS», — подчеркнул он.
По словам неназванного финского чиновника, сообщения России о том, что она уничтожает HIMARS, вероятно, являются «выдачей желаемого за действительное». Пентагон также опроверг слова Шойгу.
28 июля ВСУ ударили HIMARS по стратегически важному для России Антоновскому мосту. После этого группировка российских военных в Херсоне оказалась отрезана от основных частей и поставок снабжения. «По Антоновскому автомобильному мосту нанесены такие повреждения, которые практически исключают его эксплуатацию на сегодняшний момент в качестве грузового моста. Его можно перейти пешком, но не на автомобиле», — заявил в разговоре с The Insider военный эксперт Сергей Грабский.
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