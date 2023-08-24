ISW: приказ убить Пригожина почти наверняка отдал Путин

«Крайне маловероятно, чтобы представители российской армии, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба генерал армии Валерий Герасимов, расправились с Пригожиным без приказа Путина», — пишут обозреватели ISW и добавляют, что вся российская элита, скорее всего, была уверена, что после попытки мятежа 23 июня Пригожин остается в живых только по милости Путина.

Институт заявляет, что в дальнейшем будет давать оценки связанным со всей этой историей событиям именно исходя из предположения, что приказ об убийстве Пригожина отдал Путин — если не обнаружатся доказательства обратного.

Рассуждения ISW о возможных причинах убийства Пригожина именно сейчас в основном совпадают с рассуждениями других политических обозревателей. Авторы сводки предполагают, в частности, что Путин мог решить, что авторитет Пригожина в ЧВК «Вагнер» уже в достаточной мере подорван, а сама компания — расколота и ослаблена, чтобы угрожать ему серьезными проблемами.