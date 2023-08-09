ISW: позиции России и Китая по Украине все больше расходятся

Телефонная беседа двух министров состоялась в понедельник – сразу после саммита по Украине в Саудовской Аравии, куда Россию не позвали, а приезд китайского представителя наоборот приветствовали и называли прорывом. В сообщениях МИД России и Китая разговор Лаврова и Ван И был представлен по-разному, отмечают в ISW.

В российском ведомстве заявили, что министры «обсудили двустороннюю и международную повестку дня, а также ряд региональных тем, включая украинский кризис». Китайский же МИД сообщил, что стороны «обменялись мнениями» о войне.

«Ван И подчеркнул, что по украинскому вопросу Китай сохранит независимую и беспристрастную позицию, продолжит высказывать объективное и рациональное мнение, активно содействовать мирным переговорам и искать политическое решение на любом международном мероприятии», – говорилось в сообщении МИД КНР.